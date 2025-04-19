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Van'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

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Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde otomobilin direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yararlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Karahan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki direğe çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, ölenlerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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