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Van'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı

Van'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı
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Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karlı yolda kayarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine ambulans ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde tırın kaza yapması sonucu meydana gelen trafik kazasında sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Tekevler Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Mercedes Axor marka tır, yolun karlı olmasından dolayı kaza yaptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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