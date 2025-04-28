Van'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyon: 17 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 10, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, Dini İstismar Eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs olmak üzere toplam 17 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN