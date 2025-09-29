Haberler

Van'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyon: 15 Kişi Hakkında Yasal İşlem

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 9, diğer terör örgütleri (Siyasal ve Askeri Casusluk) soruşturmaları kapsamında 4, Dini İstismar Eden Terör Örgütleri soruşturmaları kapsamında 2 şahıs olmak üzere toplam 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

