Van'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyon: 15 Kişi Hakkında Yasal İşlem

Van'da terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda 15 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 9, diğer terör örgütleri (Siyasal ve Askeri Casusluk) soruşturmaları kapsamında 4, Dini İstismar Eden Terör Örgütleri soruşturmaları kapsamında 2 şahıs olmak üzere toplam 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN