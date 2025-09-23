Haberler

Van'da Terör Operasyonlarında 10 Şüpheliye Yasal İşlem

Van Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar sonucunda PKK/KCK ve dini istismar eden gruplara mensup 10 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını açıkladı.

Van'da terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarda 10 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6, dini istismar eden terör örgütleri soruşturmaları kapsamında 4 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
