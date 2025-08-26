Van'da Terör Operasyonları: 15 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da düzenlenen terör operasyonlarında PKK/KCK, FETÖ/PDY ve dini istismar eden terör örgütleri kapsamında toplam 15 şahıs hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülmen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 18-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs, Dini İstismar Eden Terör Örgütleri soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplam 15 hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hakkari Valisi Ali Çelik: 2 yıldır terör eylemi olmuyor, burası artık huzurun şehri

Bir dönem terörle anılan ilimiz, tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan, Kabine sonrası duyurdu! Merkez Bankası rezervlerinde rekor

Müjde Kabine sonrası geldi! Rezervlerde Cumhuriyet tarihi rekoru
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.