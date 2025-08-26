Van'da Terör Operasyonları: 15 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülmen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 18-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 6 şahıs, Dini İstismar Eden Terör Örgütleri soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplam 15 hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN