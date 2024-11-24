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Van'da Tandır Evi Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi

Van'da Tandır Evi Yangını: Kullanılamaz Hale Geldi
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Van'ın İpekyolu ilçesinde bir tandır evinde çıkan yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti.

Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında tandır evi kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, yangın, ilçeye bağlı Hacıbekir Mahallesi Lalapaşa 16. Sokak'ta ikamet eden M.A.K.'ye ait tandır evinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri anında müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında tandır evi kullanılamaz hale gelirken, içerisinde bulunan kışlık yakacaklar yanarak kül oldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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