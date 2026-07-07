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Çaldıran'da tandır evi ile kiler yangını

Çaldıran'da tandır evi ile kiler yangını
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Van'ın Çaldıran ilçesinde bir tandır evi ile kilerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında tandır evi ve kiler kullanılamaz hale geldi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde tandır evi ile kilerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Çaldıran'a bağlı Erginler Mahallesi'nde ikamet eden Akif Ağaç'a ait tandır evi ile kilerde meydana geldi. Yangın ihbarını alan Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürülürken tandır evi ile kiler kullanılamaz hale geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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