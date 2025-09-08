Van'da Suçlulara Operasyon: 106 Tutuklama

Van'da değişik suçlardan aranması bulunan 186 kişiden 106'sı adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 8 adet kurusıkı tabanca, 42 adet fişek ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 186 şahıs yakalanmış, 383.675 TL adli para cezası ve 369 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 106 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN