Van'da Sosyal Medya Üzerinden Silah Paylaşımına Operasyon

Van'da Sosyal Medya Üzerinden Silah Paylaşımına Operasyon
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Van'da sosyal medya üzerinden silah paylaşımı yapan 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'da sosyal medya üzerinden silah paylaşımı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmada, sosyal medya üzerinden tabanca ve uzun namlulu silah paylaşımı yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "6136 SKM muhalefet suçunun önlenmesi amacıyla 21 Mayıs 2025 tarihinde ilimiz merkezi, Gürpınar ve Başkale ilçelerinde tespit edilen 20 adrese yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde; 1 adet AK-47 kaleşnikof tüfek, 3 adet AK-47 kaleşnikof tüfek şarjörü, 125 adet AK-47 kaleşnikof tüfek fişeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 33 adet tabanca fişeği, 2 adet pompalı tüfek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet kartuş ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 5 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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