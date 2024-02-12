Üye Girişi
Haberler

Van'da Sigara, Telefon ve Cinsel İçerikli Malzemeler Ele Geçirildi

Güncelleme:

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, sigara, telefon ve cinsel içerikli malzemeler ele geçirildi. Toplamda 14 olayda 20 şahıs hakkında yasal işlemler yapıldı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda sigara, telefon ve cinsel içerikli malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 5 bin 233 paket sigara, 119,7 litre alkol yapımında kullanılan malzeme, 62 adet cep telefonu, 20 adet cep telefonu aksesuarı, 209 adet cinsel içerikli malzeme, 84 adet elektronik sigara, 2 adet tarihi eser-heykel, 343 adet puro ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 14 olay kapsamında 20 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Van Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN |12 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! Müge Anlı CANLI İZLE! 12 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? 12 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 12 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 12 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Nijerya - Fildişi Sahili maçı CANLI izle! (AFRİKA ULUSLAR KUPASI) 11 Şubat Milan - Napoli maçı canlı yayın izle! 12 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! İsrail Refah kentine kara operasyonu mu yapacak? Netanyahu'ya peş peşe uyarılar Milan - Napoli maçı CANLI izle! 11 Şubat Milan - Napoli maçı canlı yayın izle! Aston Villa - Manchester United maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Aston Villa - Manchester United maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Aston Villa - Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Aston Villa - Manchester United maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title