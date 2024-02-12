Van'da Sigara, Telefon ve Cinsel İçerikli Malzemeler Ele Geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda sigara, telefon ve cinsel içerikli malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 5 bin 233 paket sigara, 119,7 litre alkol yapımında kullanılan malzeme, 62 adet cep telefonu, 20 adet cep telefonu aksesuarı, 209 adet cinsel içerikli malzeme, 84 adet elektronik sigara, 2 adet tarihi eser-heykel, 343 adet puro ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 2 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 14 olay kapsamında 20 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN