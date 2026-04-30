Van'da seyir halindeki tırın dorsesi yandı
Van'ın Erciş ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çelebibağı Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle dorsede büyük çapta zarar oluştu. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı