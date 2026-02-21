Haberler

Van'da seyir halindeki otomobil yandı

Çaldıran ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, motor kısmında meydana geldi ve maddi hasara yol açtı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde seyir halinde iken yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, ilçenin Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. 36 AAS 664 otomobil, seyir halinde iken motorundan dumanların çıktığını gören sürücü kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken, otomobilin motor kısmı maddi zarar gördü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
