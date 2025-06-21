Van'da Seyir Halindeki Otomobil Yaban Domuzuna Çarptı
Van'ın Özalp karayolunda seyir halindeki bir otomobil aniden yola çıkan yaban domuza çarptı. Kaza sonucunda domuz telef olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Van'ın Özalp karayolunda seyir halindeki otomobil, aniden yolan çıkan domuza çarptı
Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Özalp karayolunda Memedik bölgesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aniden yola çıkan yaban domuza çarptı. Çarpma sonucu domuz telef olurken, araçta ise maddi hasar meydana geldi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa