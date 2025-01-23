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Van'da Seyir Halindeki Kamyonette Yangın Çıktı

Van'da Seyir Halindeki Kamyonette Yangın Çıktı
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İpekyolu ilçesinde seyir halindeki bir kamyonette motor arızası nedeniyle yangın çıktı. Sürücünün zamanında müdahalesiyle itfaiye ekipleri olaya müdahale ederek yangını söndürdü.

Van'ın İpekyolu ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Vali Mithatbey Mahallesi'nde meydana geldi. N.A. yönetimindeki kapalı kasa kamyonet hareket halindeyken motorundan dumanlar çıkmaya başladı. Durumu gören sürücü, aracı kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Söndürülen kamyonetin motor kısmında maddi zarar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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