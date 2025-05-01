Van'da şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Kuzey Irak Harekat Bölgesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Davut Şafak, memleketi Van'da son yolcuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinden dönen Güvenlik Korucusu Davut Şafak, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde seyir halindeki araçta aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 5 çocuk babası Şafak, yapılan ilk müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Şafak için Gürpınar Kent Meydanı'nda tören düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından omuzlarda taşınarak tören alanına getirildi. Saygı duruşunun ardından Şehit Şafak'ın öz geçmişi okundu. Daha sonra İlçe Müftüsü Kasım Demir tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Şafak'ın cenazesi, Gürpınar ilçesine bağlı Savacık Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Gürpınar Kaymakamı Yasin Erdem, AK Parti Van İl Başkanı Abdulahad Arvas, askerler, güvenlik korucuları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - VAN