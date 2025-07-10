Van'da Scooter Kazası: 14 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Van'da yoldan karşıya geçmeye çalışan 14 yaşındaki çocuğa scooter çarptı. Yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. N.K., kullandığı scooter ile yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki D.Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralanırken, çevredeki vatandaşlar hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ambulansla yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, dizinden hafif yaralanan scooter sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN