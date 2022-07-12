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Van'da polisin havadan ve karadan denetimleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da polisin havadan ve karadan denetimleri devam ediyor

Van'da polis ekipleri tarafından Kurban bayramı süresince havadan ve karadan trafik denetimleri devam ediyor.

Van'da polis ekipleri tarafından Kurban bayramı süresince havadan ve karadan trafik denetimleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde yayımladığı genelgede bayram tatili süresince ülke çapında havadan ve karadan denetimler ile kazaların azaltılmasını hedefledi. Tatilcilerin sevdiklerine güvenle ulaşabilmesi için Van Emniyet Müdürlüğü de hem karadan hem de havadan denetimlerini 24 saat sürdürüyor. Van emniyet müdürlüğü, geçtiğimiz yıllarda en çok trafik kazası olan bölgeleri istatistiksel olarak çalıştı ve bu bölgelerde denetimlerini sıklaştırdı. Sadece yerden değil havadan da denetimlerde kararlı bir duruş sergileniyor. Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait helikopter havadan, Trafik Denetle Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ise karadan denetimlerini sürdürüyor. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı Van 3. Sayfa Haberler

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