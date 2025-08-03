Van'da Park Halindeki Otomobil Yangını

Van'da Park Halindeki Otomobil Yangını
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İpekyolu ilçesinde park halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını 15 dakikalık müdahale ile söndürdü.

Van'ın İpekyolu ilçesinde park halinde olan otomobil yandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Serhat Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin bilinmeyen bir nedenden dolayı yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülürken, otomobilden geriye hurda yığını kaldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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