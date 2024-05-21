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Van'da Pancar Toplarken Yaralanan Kadın Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde pancar toplarken yüksekten düşen bir kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi. Yaser Alkan isimli kadının ayağının kırıldığı belirlendi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, pancar topladığı sırada yüksekten düşerek yaralanan bir kişi ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Bitlis'ten Bahçesaray ilçesine misafirliğe giden Yaser Alkan (60) isimli kadın, yakınlarıyla birlikte pancar toplamak için yaylaya gitti. Edinilen bilgilere göre Alkan, pancar topladığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düştü. Kadının hareket edemediğini gören yakınlarının durumu hemen 112 ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine ambulans helikopter geldi. Ayağının kırıldığı tespit edilen Alkan, tedavi için helikopter ambulans ile Tatvan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Helikopter Bahçesaray Van Havacılık Acil Durum Kaza 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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