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Van'da Otomobilin Takla Attığı Trafik Kazasında Sürücü Yaralandı

Van'da Otomobilin Takla Attığı Trafik Kazasında Sürücü Yaralandı
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Van'ın Başkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin takla atması sonucu sürücü yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Van'ın Başkale ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Başkale-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Samandöken mevkiinde meydana geldi. S.T. yönetimindeki 31 YP 669 plakalı Toyota marka otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma ve Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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