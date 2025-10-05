Haberler

Van'da Otomobil Su Kanalına Düştü: 1 Yaralı

Van'da Otomobil Su Kanalına Düştü: 1 Yaralı
Güncelleme:
Tuşba ilçesinde bir otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Van'ın Tuşba ilçesine otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SDC 43 plakalı Fiat Şahin marka otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
