Van'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Kurubaş bölgesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PP 1564 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebeple kamyonetle çarpıştı. İhbarın alınması üzerine bölgeye sağlık, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı