Van'da Otomobil Çatak Çayı'na Uçtu: 3 Yaralı

Van'ın Çatak ilçesinde kontrolden çıkarak Çatak Çayı'na uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Çatak-Pervari yolu üzerindeki Narlı Köprüsü yakınında meydana geldi. Abdülhamit Kayran yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak Çatak Çayı'na uçtu. Kazada sürücü Kayran ve yanındaki 2 kişi yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - VAN