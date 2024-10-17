Van'da Otomobil Çatak Çayı'na Uçtu: 3 Yaralı
Van'ın Çatak ilçesinde kontrolden çıkarak Çatak Çayı'na uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza, Narlı Köprüsü yakınında meydana geldi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Van'ın Çatak ilçesinde kontrolden çıkarak Çatak Çayı'na uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Çatak-Pervari yolu üzerindeki Narlı Köprüsü yakınında meydana geldi. Abdülhamit Kayran yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak Çatak Çayı'na uçtu. Kazada sürücü Kayran ve yanındaki 2 kişi yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - VAN