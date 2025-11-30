Haberler

Van'da otomobil baraj gölüne düştü, 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin Zernek Barajı'na düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. 3. kişinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çkan otomobilin Zernek Barajı'na uçtuğu kazada hayatını kaybeden 2 kişinin isimleri belirlendi.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Görgü tanığının ifadesine göre içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir aracın kontrolden çıkarak baraj suyuna düştüğü bildirildi. Bunun üzerine su altı arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda sudan ölü olarak çıkarılan şahısların Rojhat Durğun (21) ve Cihat Durna (22) olduğu belirtildi.

Suya batan 01 BBH 295 plakalı otomobilden çıkarılan 2 kişinin cenazesi, Gürpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, suda olduğu belirtilen 3. şahsı kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
