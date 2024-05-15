Van'da ot toplarken kayalıklardan düşen şahıs jandarma helikopteriyle kurtarıldı
Van'ın Çatak ilçesinde ot toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan bir şahıs, jandarmanın helikopteriyle kurtarıldı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda, yaralı vatandaşın arama kurtarma ekipleri yardımıyla bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtildi.
Van'ın Çatak ilçesinde ot toplarken kayalıklardan düşerek yaralanan şahıs, jandarmanın helikopteriyle kurtarıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çatak ilçesine bağlı Korulu mezrası mevkiinde bir vatandaşın ot toplarken kayalıklardan düşmesi sonucu yaralandığı ihbarını aldıkları belirtildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma havacılık helikopteri sevk edildiği ve yaralı vatandaşın arama kurtarma ekipleri yardımıyla bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi. - VAN