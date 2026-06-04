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Müküs Çayı'na düşen genç hayatını kaybetti

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde Müküs Çayı'na düşen 20 yaşındaki Enes T. hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler gencin cansız bedenine ulaştı.

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Müküs Çayı'na düşen 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Bahçesaray ilçesindeki Subaşı bölgesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybeden 20 yaşındaki Enes T. isimli genç, Müküs Çayı'na düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans, polis, jandarma, AFAD ve Bahçesaray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda Enes T.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Enes T.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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