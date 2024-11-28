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Van'da Minibüste 24 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Van'da Minibüste 24 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Van'ın İpekyolu ilçesinde narkotik polisleri tarafından yapılan operasyonda bir minibüste 24 kilo 100 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde narkotik polisleri bir minibüste yaptıkları atmada 'zula' diye tabir edilen bölmede 24 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada; minibüsün taban kısmında 'zula' diye tabir edilen gizli bölmede 24 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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