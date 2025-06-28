Van'da Lastiği Patlayan Kamyonet Duvara Çarptı, Oyun Oynayan Çocuklar Panik İçinde Kaçtı
Van'ın Özalp ilçesinde lastiği patlayan bir kamyonet, kontrolden çıkarak duvara çarptı. Olay anında sokakta oyun oynayan çocuklar panik içinde kaçtı, ancak kazada yaralanan olmadı. Kamyonetin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Van'ın Özalp ilçesinde lastiği patlayan kamyonet duvara çarptı. Kazanın meydana geldiği sokakta oyun oynayan çocuklar, çarpmanın etkisiyle büyük panik yaşayarak korkuyla kaçtı. Kaza anı kameraya yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Şemsettin Mahallesi'nde seyir halinde olan hafif ticari kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir duvara çarptı. Kazanın meydana geldiği sokakta oyun oynayan çocuklar, çarpmanın etkisiyle büyük panik yaşadı ve olay yerinden korkuyla uzaklaştı. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Araç sahibi kaza yapan aracını bölgeye çağırdığı çekiciyle sanayiye götürdü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. - VAN