Van'da kuyuya düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Van'ın Tuşba ilçesinde bir inek, otlatırken kuyuya düştü. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla inek kuyudan çıkarıldı ve sahibine teslim edildi.
Van'ın Tuşba ilçesinde kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Gendalova Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Sağyiğit'e ait inek, otlatıldığı sırada çayırlıktaki kuyuya düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle inek düştüğü kuyudan çıkartılarak sahibine teslim edildi. - VAN