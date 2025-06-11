Van'da Kum Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralı Kurtuldu

Van'da Kum Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralı Kurtuldu
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Van'ın Muradiye ilçesinde kum yüklü bir tır kontrolden çıkarak devrildi. Şans eseri tır sürücüsü yara almadı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, inceleme başlatıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kum yüklü bir tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğlen saatlerinde Muradiye-Çadıran karayolu üzerinde bulunan şelale yakınlarında meydana geldi. M.N.G. yönetimindeki 65 ACS 528 plakalı kum yüklü tır yol kenarına devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, tır sürücüsünün herhangi bir yara almadığı belirlendi. Tırda maddi hasar meydana gelirken, kum yığınları yola savruldu. İtfaiye ekipleri, yola dökülen kumları kısa sürede temizledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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