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Van'da kontrolden çıkan tır devrildi, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Van'da kontrolden çıkan tır devrildi, sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Van-Erciş kara yolundaki Çakırbey mevkiinde kontrolden çıkan tır devrildi, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'da kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Erciş kara yolu üzerindeki Çakırbey mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı tır sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas:

bakın düm düz yol.! bu yolda TIR nasıl devrilir.!? ancak sürücü ya uyumuştur yada telefonla meşguldü.! bu TIR sürücülerinin hepsi değilse de, çoğu yollarda birer serseri mayın gibi dolaşıyorlar.!

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