Van'da kaza yapan otomobilin bagajından çok sayıda bira kutusu çıktı

Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralanırken, kazayı yapan otomobilin bagajından çok sayıda bira kutusu çıktı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün isimi öğrenilemeyen 76 AAJ 852 plakalı Toyota marka otomobilin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza esnasında açılan otomobilin bagajında çok sayıda bira kutusu olduğu görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı