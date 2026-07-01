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Van'da kaybolan çocuk su kuyusunda ölü bulundu

Van'da kaybolan çocuk su kuyusunda ölü bulundu
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Van'da sabah saatlerinde kaybolan 2 yaşındaki O.B.S.'nin cansız bedeni, arama çalışmaları sonucu bir su kuyusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VAN (İHA) – Van'da sabah saatlerinde kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni su kuyusunda bulundu.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Özalp kara yolu üzerindeki Sıhke Göleti yakınında meydana geldi. Ailesi tarafından sabah saatlerinde kayıp ihbarı yapılan O.B.S. (2) isimli çocuk için bölgeye polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda minik çocuğun cansız bedeni bir su kuyusunda bulundu.

Minik çocuğun cansız bedeni otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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