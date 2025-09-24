Haberler

Van'da dehşet! Çıkan kavgada anne ve iki oğlu hayatını kaybetti

Van'da dehşet! Çıkan kavgada anne ve iki oğlu hayatını kaybetti
Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen kavga sırasında 70 yaşındaki kadın ve iki oğlu ağır yaralandı. Biri kadın üç kişi kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Van'ın Gürpınar ilçesinde çıkan kavgada bir 70 yaşındaki kadın ile 2 oğlu hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'da kan donduran bir olay meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Gürpınar ilçesi Kırkgeçit Mahallesi'nde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

70 YAŞINDAKİ ANNE VE İKİ OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında anne ile iki oğlu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen anne B.Ö. (70) ile çocukları S.Ö. (50) ve O.Ö. (45) yaşamını yitirdi. Olay sonrası mahalleye seni edilen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

