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Van'da Kamyonet Takla Attı: 1 Yaralı

Van'da Kamyonet Takla Attı: 1 Yaralı
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Erciş'te meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolündeki kamyonet takla attı. Kaza sonucunda 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sahilkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. M.C. yönetimindeki 34 TD 7369 plakalı Nissan marka kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, kamyonetten çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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