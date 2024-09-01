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Van'da kamyon üst geçide takıldı, trafik patika yoldan sağlandı

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Van'ın Tuşba ilçesinde bir kamyonun açılan damperi üst geçide takıldı. Trafiğin akışı uzun süre patika yoldan sağlandı. Kamyonun bulunduğu yerden çıkarılması için uzun uğraşlar verildi.

Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonun açılan damperi üst geçide takıldı, trafiğin akışı uzun süre patika yoldan sağlandı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle vakiti Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Kalecik Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon seyir halinde iken tamperin açılması sonucu üst geçitte sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Muhtelif bir kazaya sebebiyet verilmemesi için yol trafiğe kapatılarak trafik patika yoldan verildi. Üst geçitte sıkışan kamyon uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Kamyonun kasasında bulunan topraklar bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Trafiğin patika yoldan verilmesine rağmen yolda yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluştu. Toprağın yoldan temizlenmesinin ardından, polis ekipleri yolu ulaşıma açmasıyla trafik normale döndü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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