Van'da Kaçakçılıkla Mücadele: Gümrük Kaçağı Sigara ve Akaryakıt Ele Geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı sigara ve akaryakıt ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 8.210 paket sigara, 4.956 litre akaryakıt, 150.000 adet makaron ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1 adet tabanca, 6 adet tabanca fişeği, 1 adet silah parçası (şarjör) ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 9 olay kapsamında 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN