Van'da Kaçak Sigara Operasyonu: 100 Paket Sigara ve 476 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 100 paket kaçak sigara ile 476 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, 23 Haziran 2025 - 29 Haziran 2025 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde iki olayda, 2 şahıs yakalanmış olup, yapılan aramalarda 100 paket kaçak sigara, 476 adet elektronik sigara ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN