Van'da kaçak göçmenleri taşıyan otomobil kaza yaptı: 7 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesine kaçak göçmenlerin bulunduğu otomobil ile bir aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Muradiye-Çaldıran ilçesi yolu üzerinde bulunan Görecek Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 68 BG 212 plakalı Opel marka otomobil ile 34 GV 7228 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 68 BG 212 plakalı otomobil hurdaya dönerken sürücü ile 6 kaçak göçmen yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma, polis ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

