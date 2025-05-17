Van'da Kaçak Avlanan 3 Ton 370 Kilogram İci Kefali Ele Geçirildi

Van'da Kaçak Avlanan 3 Ton 370 Kilogram İci Kefali Ele Geçirildi
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Van Gölü'nde yapılan denetimlerde, jandarma ekipleri tarafından kaçak olarak avlanan 3 ton 370 kilogram inci kefali ele geçirildi. Denetimler, av yasağı süresince kaçak avcılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirildi.

Van'da 3 ton 370 kilogram inci kefali ele geçirildi

VAN - Van'da jandarma ekipleri, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme dönemi boyunca tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunmasına yönelik yapılan denetimler kapsamında bir hafta içinde kaçak avlanmış 3 ton 370 kilogram inci kefali ele geçirdi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Su Ürünleri Kanunu kapsamında 15 Nisan - 15 Temmuz 2025 tarihleri arasında uygulanan av yasağı sürecinde, kaçak avcılıkla mücadelede yoğun mesai harcıyor. Ekipler; karada yaya ve motorlu devriyeler, havadan keşif araçları, göl ve derelerde su araçları ile ayrıca termal kameralar kullanarak 7 gün 24 saat esasına dayalı denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, 11-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, 8 ayrı olaya müdahale edildi. Yapılan çalışmalarda 3 ton 370 kilogram kaçak avlanmış balık, 3 adet tırıvırı ağ ve 535 metre uzunluğunda serpme ağ ele geçirildi. Olaylarla ilgili 7 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, toplamda 151 bin 295 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - 3.Sayfa
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