Van'da Jandarma Ekipleri Terör Örgütlerine Yönelik Çalışmalarını Sürdürüyor
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin PKK/KCK ve DAEŞ terör örgütlerine yönelik yaptığı çalışmaların devam ettiği belirtildi. Çalışmalar sonucunda 6 şahıs yakalanırken, 3 şahıs tutuklandı ve 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, 2 şahıs hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı çıkarıldı ve 15 şüpheli hakkında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçundan adli işlem yapıldı.
Van'da jandarma ekiplerince yürütülen terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 1-30 Nisan 2024 tarihleri arasında yürütülen faaliyetlere yer verilerek, "PKK/KCK ve DAEŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 6 şahıs yakalanmış olup 3 şahıs tutuklanırken, 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yapılan çalışmalarda; silahlı terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kararı çıkarılmıştır. 'Sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 15 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN