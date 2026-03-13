Van'da jandarma personelinden anlamlı yürüyüş
Van İl Jandarma Komutanlığı, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte Türk bayrağını dalgalandırdı. Jandarma personelinin anma etkinliklerine dair görüntüleri paylaşıldı.
Van İl Jandarma Komutanlığı personeli, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte Türk bayrağını dalgalandırdı.
Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda Van'da görevli personelin anma etkinlikleri kapsamındaki görüntülerine yer verdi. Paylaşımda, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünde vatan şairi Mehmet Akif Ersoy rahmet ve minnetle anılırken, jandarma personelinin ay yıldızlı bayrakla gerçekleştirdiği yürüyüş yer aldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı