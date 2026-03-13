Haberler

Van'da jandarma personelinden anlamlı yürüyüş

Van'da jandarma personelinden anlamlı yürüyüş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van İl Jandarma Komutanlığı, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte Türk bayrağını dalgalandırdı. Jandarma personelinin anma etkinliklerine dair görüntüleri paylaşıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı personeli, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte Türk bayrağını dalgalandırdı.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda Van'da görevli personelin anma etkinlikleri kapsamındaki görüntülerine yer verdi. Paylaşımda, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünde vatan şairi Mehmet Akif Ersoy rahmet ve minnetle anılırken, jandarma personelinin ay yıldızlı bayrakla gerçekleştirdiği yürüyüş yer aldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail kabinesi 'Lübnan'da işgali derinleştirme' gündemiyle toplanacak

Savaşın yönü değişiyor! İlk adım atıldı
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi
Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı

Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı
İsrail kabinesi 'Lübnan'da işgali derinleştirme' gündemiyle toplanacak

Savaşın yönü değişiyor! İlk adım atıldı
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı

Milletvekilini sokak ortasında defalarca bıçakladı
Türk teknik direktörden inanılmaz başarı! Rekor kırdı

Bu adamı kim durduracak?