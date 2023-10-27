Van'da bir iş yerini basan eli sopalı grup, küçük çocuğu öldüresiye dövdü

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir oto lastik tamir atölyesini basan grup buradaki çocuğu ellerindeki sopalarla feci şekilde dövdü. Saldırı anının görüntüleri de ortaya çıkarken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir iş yerini basan grup, buradaki çocuğu sopalarla dövdü. Olayın ardından polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

ELLERİNDEKİ SOPALARLA ÇOCUĞA SALDIRDILAR

Alınan bilgilere göre, olay, ilçenin Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir oto lastik tamir atölyesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı iş yerini basan grup, ellerindeki sopalarla çocuğa saldırdı.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Çevredeki esnafın yetişmesiyle grup bölgeden uzaklaşırken, saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı.