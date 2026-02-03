Van'daki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Van'ın Çaldıran ilçesinde yol açma çalışması yürüten Karayollarına ait iş makinesinin kaza yapması sonucu ağır yaralanan kişi de hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye kaza, Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu üzerinde bulunan Demircik Mahallesi civarında meydana geldi. Tendürek Geçidi'nde yoğun kar yağışıyla birlikte kar temizleme yapan Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 115. Erciş Şube Şefliği ekibinin 65 ACY 748 plakalı iş makinesi, yoğun kar ve tipiden dolayı refüje çarparak devrilmesi sonucu kaza yaptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler sıkışan sürücü Erkan Uzun'un (44) cansız bedenini çıkardıktan sonra yardımcısı Mehmet Özgür Yıldız'ı (48) sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Sıkıştığı yerden çıkartılan Yıldız, olay yerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Uzun ve Yıldız'ın cenazeleri otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN