Van'da İran Uyruklu Kişiden 380 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekipleri, İran uyruklu bir şahsın üzerinden 380 adet sentetik hap ele geçirdi. Olayla ilgili olarak şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu İran uyruklu şahsın üzerinden 380 adet sentetik hap ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticaretini" önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde İpekyolu ilçesine bağlı Erçek Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol arama ve kontrolünde İran Uyruklu A.P .(40) isimli şahısın kullandığı otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada şahsın üzerinde 380 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda şüpheli gözaltına alınarak adli işlem yapıldı. - VAN

