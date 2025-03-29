Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi

Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı devirdi
CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti

Maltepe mitinginde konuşturulmayan Muharrem İnce, alanı terk etti
Diyanet duyurdu! İşte il il bayram namazı saatleri

İşte il il bayram namazı saatleri

Van'da İki Grup Arasında Kavga: İşletme Camları Kırıldı

Van'da İki Grup Arasında Kavga: İşletme Camları Kırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir işletmenin camları kırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirerek inceleme başlattı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada bir işletmenin camları kırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında, kafe işletmelerinin yoğunlukta olduğu Kültür Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir işletmenin camları kırılırken, çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar sakinleştirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.