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Van'da İki Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı

Van'da İki Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı
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Van'ın İpekyolu ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Olayda yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay dün öğle saatlerinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi, kafasına aldığı tekme darbesi sonucu yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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