Van'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 3 Yaralı
Van-Özalp kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir hafif ticari araç takla attı. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Van'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Van- Özalp kara yolu üzerindeki Anzaf Kalesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN