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Van'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 3 Yaralı

Van'da Hafif Ticari Araç Takla Attı: 3 Yaralı
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Van-Özalp kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir hafif ticari araç takla attı. Olayda 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Van'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Van- Özalp kara yolu üzerindeki Anzaf Kalesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak takla attı. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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