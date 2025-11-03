Haberler

Van'da Gümrük Kaçakçılığı Operasyonları: Kaçak Sigara ve Gıda Maddeleri Ele Geçirildi

Güncelleme:
Van'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon 100 bin TL olan kaçak gıda maddesi ve 1,480 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili birçok şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen gümrük kaçakçılığı operasyonlarında kaçak sigara ve malzemeler ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa fiyatı 1 milyon 100 bin TL olan gümrüksüz ve sağlık belgesiz kaçak gıda maddesi olan 850 kilogram İran fıstığı ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli Ö.S. (28) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır. Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde bir kamyonun motor bölümüne ve çeşitli yerlere gizlenmiş bin 480 paket gümrüksüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheliler A.Ç. (36), A.Ş. (40), Ö.A. (30) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır. Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde 142 parça gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli 2 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır. İpekyolu ilçesi Erçek Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde bin 461 paket gümrüksüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli 6 şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
